RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHÉ DE NOËL Montblanc
jeudi 17 décembre 2026 · Montblanc
Informations pratiques
Montblanc
RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHÉ DE NOËL
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Marché de Noël , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 7 km à Béziers.
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Marché de Noël avec un parcours de 7 km à Béziers, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr
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English :
If you’d like to enjoy a day of outdoor activities, the Marché de Noël hike is perfect for you! Come out in large numbers to try the 7-km trail in Béziers.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHÉ DE NOËL Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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