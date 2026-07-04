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RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHÉ DE NOËL Montblanc

jeudi 17 décembre 2026 · Montblanc

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Adresse
place Edouard Barthe
Ville
34290 Montblanc
Département
Hérault
Tarif

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHÉ DE NOËL

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Marché de Noël , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 7 km à Béziers.
Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Marché de Noël avec un parcours de 7 km à Béziers, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !
Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée.   .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53  jeanclaude.septier@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities, the Marché de Noël hike is perfect for you! Come out in large numbers to try the 7-km trail in Béziers.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE MARCHÉ DE NOËL Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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