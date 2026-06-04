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Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal samedi 29 août 2026.

Lieu : Parking des Rivierettes

Adresse : Boulevard Alphonse de Poitiers

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Villeréal

Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Biron 9 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau.
Départ à 8h précises du parking des Riviérettes à Villeréal (voitures à disposition).
Randonnée à Biron 9 km
Merci de vous munir de chaussures de randonnées (obligatoire) + pensez à vous prévoir de l’eau.   .

Parking des Rivierettes Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 51 81 93  marcheursvillerealais47@laposte.net

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English : Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais

Departure at 8 a.m. sharp from the Riviérettes parking lot in Villeréal (cars available).
Hiking in Biron: 9 km
Please bring hiking boots (mandatory) + remember to bring water.

L’événement Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Villeréal a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides

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