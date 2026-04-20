RANDONNÉE PEDESTRE Le village Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

RANDONNÉE PEDESTRE

Le village Belvezet Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 13:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association Le Clocher Saint-Jean-Baptiste organise une randonnée

3 circuits proposés 6,5 km 10,5 km/ 16 km. À l’arrivée, un apéro dînatoire convivial attend les participants

Départs de 13h30 à 15h30 I Participation 15€

Réservations 06 70 45 13 86 jusqu’au 2/05

Le samedi 9 mai 2026, l’association Le Clocher Saint Jean Baptiste vous invite à enfiler vos chaussures de marche pour la Randonnée Pédestre de Belvezet. Trois parcours sont proposés

Le Grand Parcours (16 km) pour les plus sportifs (départ 13h30).

Le Moyen Parcours (10,5 km) pour une immersion totale (départ 14h30).

Le Petit Parcours (6,5 km), idéal pour une balade familiale (départ 15h30).

À l’arrivée, un apéro dînatoire convivial attend les participants pour partager un moment chaleureux.

Infos pratiques

Tarif 15 € (incluant l’apéro dînatoire).

Inscription Avant le 2 mai 2026 auprès de Christiane au 06 70 45 13 86.

Bon à savoir Vous pouvez vous inscrire au repas même sans participer à la marche ! .

Le village Belvezet Mont Lozère et Goulet 48170 Lozère Occitanie +33 6 70 45 13 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Clocher Saint-Jean-Baptiste association organizes a hike

3 circuits: 6.5 km 10.5 km 16 km. At the finish line, a convivial aperitif-dinner awaits participants

Departures from 1:30pm to 3:30pm I Participation 15?

Reservations: 06 70 45 13 86 until 2/05

L’événement RANDONNÉE PEDESTRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere