Randonnée pédestre Novembre bleu Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Randonnée pédestre Novembre bleu

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 09:15:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Randonnée pédestre dans le cadre du mois de sensibilisation des cancers masculins (cancer de la prostate, cancer des testicules)

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Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Hike to raise awareness during Men’s Cancer Awareness Month (prostate cancer, testicular cancer)

L’événement Randonnée pédestre Novembre bleu La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de La Tremblade