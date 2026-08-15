Randonnée pédestre Novembre bleu Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade
dimanche 8 novembre 2026 · Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Randonnée pédestre Novembre bleu
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:15:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Randonnée pédestre dans le cadre du mois de sensibilisation des cancers masculins (cancer de la prostate, cancer des testicules)
.
Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Hike to raise awareness during Men’s Cancer Awareness Month (prostate cancer, testicular cancer)
L’événement Randonnée pédestre Novembre bleu La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de La Tremblade
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