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AGENDA · La Tremblade

Randonnée pédestre Novembre bleu Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu La Tremblade

dimanche 8 novembre 2026 · Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu · La Tremblade

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Quai d'honneur Jean Pierre Tallieu
Adresse
Port de La Tremblade
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Randonnée pédestre Novembre bleu

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:15:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Randonnée pédestre dans le cadre du mois de sensibilisation des cancers masculins (cancer de la prostate, cancer des testicules)
  .

Quai d’honneur Jean Pierre Tallieu Port de La Tremblade La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 

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English :

Hike to raise awareness during Men’s Cancer Awareness Month (prostate cancer, testicular cancer)

L’événement Randonnée pédestre Novembre bleu La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de La Tremblade

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