Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis
Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis mardi 14 juillet 2026.
Aigrefeuille-d’Aunis
Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace
Place des fêtes Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 09:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Randonnées pédestres (4.5 km et 7,5 km) proposées par l’association de randonnées Les pieds musclés aigrefeuillais .
Sur inscription préalable avant le 11/07
.
Place des fêtes Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 38 64 les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com
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English :
Hiking trails (4.5 km and 7.5 km) organized by the hiking association “Les pieds musclés aigrefeuillais.”
Advance registration required by July 11
L’événement Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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