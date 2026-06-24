Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis mardi 14 juillet 2026.

Aigrefeuille-d’Aunis

Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace

Place des fêtes Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 08:00:00

fin : 2026-07-14 09:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Randonnées pédestres (4.5 km et 7,5 km) proposées par l’association de randonnées Les pieds musclés aigrefeuillais .

Sur inscription préalable avant le 11/07

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Place des fêtes Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 12 38 64 les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com

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English :

Hiking trails (4.5 km and 7.5 km) organized by the hiking association “Les pieds musclés aigrefeuillais.”

Advance registration required by July 11

L’événement Randonnée pédestre Petit dej . au lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin