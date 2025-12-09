Randonnée pédestre Saint-Pierre-Bénouville
Randonnée pédestre Saint-Pierre-Bénouville dimanche 31 mai 2026.
Randonnée pédestre
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:15:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le foyer rural vous propose un circuit d’environ 10 kms, accessible à tous.
Le rendez-vous est fixé à 9h15 devant la Salle des Charmilles.
C’est gratuit ! .
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouville@gmail.com
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux