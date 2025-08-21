Randonnée pédestre Venesmes

Randonnée pédestre

7 Place de la Mairie Venesmes Cher

Votre rendez-vous annuel avec le comité des fêtes de Venesmes avec la rando du 8 mai où 3 parcours de randonnée s’offrent à vous.

3 parcours proposés pour la rando du 8 mai avec des départs échelonnés à partir de 7h30. .

7 Place de la Mairie Venesmes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 71 32 10

English :

Your annual rendez-vous with the Comité des fêtes de Venesmes with the May 8th rando, offering 7, 14 or 21 km of hiking trails.

