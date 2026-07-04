Informations pratiques

Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE VIA DOMITIA

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Si vous souhaitez profiter d’une journée sportive en pleine nature, la randonnée pédestre Via Domitia , est faite pour vous ! Venez nombreux tester le parcours de 6,5 km à Pinet.

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Via Domitia avec un parcours de 6,5 km à Pinet, l’occasion de profiter d’une journée sportive au grand air !

Le casse-croute est tiré du sac. Une participation au covoiturage est demandée. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

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English : RANDONNÉE PÉDESTRE VIA DOMITIA

If you’d like to enjoy a day of outdoor activities in the great outdoors, the Via Domitia hiking trail is perfect for you! We hope to see many of you there to try out the 6.5 km trail in Pinet.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE VIA DOMITIA Montblanc a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34