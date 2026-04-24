Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon

Besançon

Randonnée Photo une expérience guidée du regard

hotel de ville Lieu exact communiqué à la réservation Besançon Doubs

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-07-01 2026-08-06 2026-09-10

La Rando-Photo est une balade attentive, ponctuée de temps d’observation, d’échanges et de conseils pour développer son regard photographique — avec ou sans appareil.

En chemin, Florian vous accompagne pour repérer des sujets dans l’ordinaire, comprendre la lumière, les espaces et présences, composer simplement, et photographier en restant à l’écoute du lieu et du vivant. Smartphone ou appareil photo peu importe. Ici, nous apprenons d’abord à voir, regarder et observer.

Florian Houdelot est un photographe bisontin. Son travail explore le réel ordinaire à travers le territoire, le rapport au vivant et les formes de présence humaine. Ces Rando-Photos sont nées d’un croisement, celui d’une pratique de l’animation nature, d’une approche documentaire de la photographie et d’une dizaine années à parcourir ces collines en trail ou en randonnée. .

hotel de ville Lieu exact communiqué à la réservation Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 48 57 62 contact@florian-houdelot.fr

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English : Randonnée Photo une expérience guidée du regard

L’événement Randonnée Photo une expérience guidée du regard Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON