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Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon

Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon

Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon jeudi 4 juin 2026.

Lieu : hotel de ville

Adresse : Lieu exact communiqué à la réservation

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 29 29 29 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Randonnée Photo une expérience guidée du regard

hotel de ville Lieu exact communiqué à la réservation Besançon Doubs

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :
2026-06-04 2026-07-01 2026-08-06 2026-09-10

La Rando-Photo est une balade attentive, ponctuée de temps d’observation, d’échanges et de conseils pour développer son regard photographique — avec ou sans appareil.
En chemin, Florian vous accompagne pour repérer des sujets dans l’ordinaire, comprendre la lumière, les espaces et présences, composer simplement, et photographier en restant à l’écoute du lieu et du vivant. Smartphone ou appareil photo peu importe. Ici, nous apprenons d’abord à voir, regarder et observer.
Florian Houdelot est un photographe bisontin. Son travail explore le réel ordinaire à travers le territoire, le rapport au vivant et les formes de présence humaine. Ces Rando-Photos sont nées d’un croisement, celui d’une pratique de l’animation nature, d’une approche documentaire de la photographie et d’une dizaine années à parcourir ces collines en trail ou en randonnée.   .

hotel de ville Lieu exact communiqué à la réservation Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 48 57 62  contact@florian-houdelot.fr

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English : Randonnée Photo une expérience guidée du regard

L’événement Randonnée Photo une expérience guidée du regard Besançon a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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