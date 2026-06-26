Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle Le Fel mardi 28 juillet 2026.

Le Fel

Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

ouvert à tous

Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert

Vendredi samedi et lundi 11h/22h

Mardi 11h/18h

Mercredi fermé

Jeudi 15h/22h

Dimanche 10h/22h

variations possibles selon événements

Musique au Nid !

cours individuels, sessions collectives, tous âges, tous instruments, chorale les jeudis à 18h30, infos au 06 11 40 25 27

Gite d’étape Le perchoir, ouvert toute l’année, chambre ou dortoir, location intégrale possible, infos au 06 19 34 35 19 .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90

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English :

open to all

L’événement Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle Le Fel a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)