Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle Le Fel
Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle Le Fel mardi 28 juillet 2026.
Le Fel
Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
ouvert à tous
Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert
Vendredi samedi et lundi 11h/22h
Mardi 11h/18h
Mercredi fermé
Jeudi 15h/22h
Dimanche 10h/22h
variations possibles selon événements
Musique au Nid !
cours individuels, sessions collectives, tous âges, tous instruments, chorale les jeudis à 18h30, infos au 06 11 40 25 27
Gite d’étape Le perchoir, ouvert toute l’année, chambre ou dortoir, location intégrale possible, infos au 06 19 34 35 19 .
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 33 90
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English :
open to all
L’événement Randonnée pour découvrir la Réserve Naturelle Le Fel a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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