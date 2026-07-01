Festi Rando La réserve des côteaux du Fel Le Fel
mardi 28 juillet 2026 · Le Fel
Informations pratiques
Le Fel
Festi Rando La réserve des côteaux du Fel
Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Escapade au cœur de la Réserve Naturelle des Coteaux du Fel. Entre plateaux verdoyants et vallons secrets, laissez-vous surprendre par la douceur et la fraîcheur de ce site préservé. Une bouffée d’air pur garantie !
. Date et heure Mardi 28 juillet à 9h
. Lieu de départ de la randonnée Le Fel (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)
. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 5.5 km Dénivelé 350 m Durée approximative totale (randonnée + visite) 3h
. Les enfants (âge conseillé à partir de 10 ans) doivent être accompagnés d’un adulte
. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension
. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo
. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .
Le Fel 12140 Aveyron Occitanie
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English :
A getaway to the heart of the Coteaux du Fel Nature Reserve. Amid lush green plateaus and hidden valleys, let yourself be enchanted by the tranquility and freshness of this unspoiled site. A breath of fresh air guaranteed!
L’événement Festi Rando La réserve des côteaux du Fel Le Fel a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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