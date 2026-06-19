Soirée Tapas Le Fel
Soirée Tapas Le Fel samedi 11 juillet 2026.
Le Fel
Soirée Tapas
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée Tapas (sur réservation)
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir 30 .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 19 34 35 19 lenid.roussy@gmail.com
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English :
Tapas Night (by reservation)
L’événement Soirée Tapas Le Fel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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