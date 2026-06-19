Le Fel

Soirée Tapas

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée Tapas (sur réservation)

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le

vendredi, samedi, lundi 11h-22h

mardi 11h-18h

jeudi 15h-22h

dimanche 10h-22h

Musique au nid

Gîte d’étape Le Perchoir 30 .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 19 34 35 19 lenid.roussy@gmail.com

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English :

Tapas Night (by reservation)

L’événement Soirée Tapas Le Fel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)