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Soirée Tapas Le Fel

Soirée Tapas Le Fel

Soirée Tapas Le Fel samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Le Fel

Soirée Tapas

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée Tapas (sur réservation)
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir 30  .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 19 34 35 19  lenid.roussy@gmail.com

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English :

Tapas Night (by reservation)

L’événement Soirée Tapas Le Fel a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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