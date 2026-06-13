Le Fel

Concert Duo Zéphyr

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concert de Duo Zéphyr Jazz World

Le duo vous embarque dans un voyage aux multiples couleurs.

Harpe & Vibraphone

Buvette et restauration sur place

.

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Z%E9phyr Duo Concert Jazz World

The duo takes you on a colorful journey.

Harp & Vibraphone

Refreshments and food available on site

L’événement Concert Duo Zéphyr Le Fel a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)