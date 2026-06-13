Concert Duo Zéphyr Le Fel
Concert Duo Zéphyr Le Fel lundi 13 juillet 2026.
Le Fel
Concert Duo Zéphyr
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Concert de Duo Zéphyr Jazz World
Le duo vous embarque dans un voyage aux multiples couleurs.
Harpe & Vibraphone
Buvette et restauration sur place
.
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Z%E9phyr Duo Concert Jazz World
The duo takes you on a colorful journey.
Harp & Vibraphone
Refreshments and food available on site
L’événement Concert Duo Zéphyr Le Fel a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Fel (Aveyron)
- Projection en plein air Soul Kids Le Fel 20 juin 2026
- COMPLET Stage de création céramique avec le Don du Fel Le vase Poterie et Galerie au Don du Fel Le Fel 20 juin 2026
- Mini concert de l’école de musique Le Fel 21 juin 2026
- Concert Manolo & Loop Le Fel 26 juin 2026
- Reconnexion à soi en mouvement Le Fel 27 juin 2026