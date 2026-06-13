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Concert Duo Zéphyr Le Fel

Concert Duo Zéphyr Le Fel

Concert Duo Zéphyr Le Fel lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy

Ville : 12140 Le Fel

Département : Aveyron

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Le Fel

Concert Duo Zéphyr

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Concert de Duo Zéphyr Jazz World
Le duo vous embarque dans un voyage aux multiples couleurs.
Harpe & Vibraphone
Buvette et restauration sur place
  .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

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English :

Z%E9phyr Duo Concert Jazz World
The duo takes you on a colorful journey.
Harp & Vibraphone
Refreshments and food available on site

L’événement Concert Duo Zéphyr Le Fel a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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