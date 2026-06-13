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Concert Do Montebello Le Fel

Concert Do Montebello Le Fel

Concert Do Montebello Le Fel dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy

Ville : 12140 Le Fel

Département : Aveyron

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : 10

Le Fel

Concert Do Montebello

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Alma Canta présente Concert DO MONTEBELLO Le don de l’eau
Hervé Morisot Guitare
Thierry Rougier Guitare
Restauration & Buvette sur place
10  .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

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English :

Alma Canta presents the DO MONTEBELLO Concert The Gift of Water
Hervé Morisot Guitar
Thierry Rougier Guitar
Food and drinks available on site

L’événement Concert Do Montebello Le Fel a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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