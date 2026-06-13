Concert Do Montebello Le Fel
Concert Do Montebello Le Fel dimanche 19 juillet 2026.
Le Fel
Concert Do Montebello
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Alma Canta présente Concert DO MONTEBELLO Le don de l’eau
Hervé Morisot Guitare
Thierry Rougier Guitare
Restauration & Buvette sur place
10 .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
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English :
Alma Canta presents the DO MONTEBELLO Concert The Gift of Water
Hervé Morisot Guitar
Thierry Rougier Guitar
Food and drinks available on site
L’événement Concert Do Montebello Le Fel a été mis à jour le 2026-06-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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