Balade sensorielle pour découvrir la nature Le Fel
Balade sensorielle pour découvrir la nature Le Fel mercredi 8 juillet 2026.
Le Fel
Balade sensorielle pour découvrir la nature
557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
adapté aux tout-petits
Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert
Vendredi samedi et lundi 11h/22h
Mardi 11h/18h
Mercredi fermé
Jeudi 15h/22h
Dimanche 10h/22h
variations possibles selon événements
Musique au Nid !
cours individuels, sessions collectives, tous âges, tous instruments, chorale les jeudis à 18h30, infos au 06 11 40 25 27
Gite d’étape Le perchoir, ouvert toute l’année, chambre ou dortoir, location intégrale possible, infos au 06 19 34 35 19 .
557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 7 52 08 36 52
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English :
suitable for toddlers
L’événement Balade sensorielle pour découvrir la nature Le Fel a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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