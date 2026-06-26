Balade sensorielle pour découvrir la nature Le Fel mercredi 8 juillet 2026.

Le Fel

Balade sensorielle pour découvrir la nature

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

adapté aux tout-petits

Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert

Vendredi samedi et lundi 11h/22h

Mardi 11h/18h

Mercredi fermé

Jeudi 15h/22h

Dimanche 10h/22h

variations possibles selon événements

Musique au Nid !

cours individuels, sessions collectives, tous âges, tous instruments, chorale les jeudis à 18h30, infos au 06 11 40 25 27

Gite d’étape Le perchoir, ouvert toute l’année, chambre ou dortoir, location intégrale possible, infos au 06 19 34 35 19 .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 7 52 08 36 52

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English :

suitable for toddlers

L’événement Balade sensorielle pour découvrir la nature Le Fel a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)