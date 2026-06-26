UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Tapas Le Fel

Soirée Tapas Le Fel

Soirée Tapas Le Fel samedi 11 juillet 2026.

Adresse
557 chemin de Roussy
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Le Fel

Soirée Tapas

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

moment à partager entre amis, en famille…..
Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert
Vendredi samedi et lundi 11h/22h
Mardi 11h/18h
Mercredi fermé
Jeudi 15h/22h
Dimanche 10h/22h
variations possibles selon événements
Musique au Nid !
cours individuels, sessions collectives, tous âges, tous instruments, chorale les jeudis à 18h30, infos au 06 11 40 25 27
Gite d’étape Le perchoir, ouvert toute l’année, chambre ou dortoir, location intégrale possible, infos au 06 19 34 35 19 30  .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment to share with friends and family…

L’événement Soirée Tapas Le Fel a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Le Fel (Aveyron)