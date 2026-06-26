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Soirée crêpes et jeux Le Fel

Soirée crêpes et jeux Le Fel

Soirée crêpes et jeux Le Fel jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
557 chemin de Roussy
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Tarif

Le Fel

Soirée crêpes et jeux

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30

les jeudis de l’été
Le Nid Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert
Vendredi samedi et lundi 11h/22h
Mardi 11h/18h
Mercredi fermé
Jeudi 15h/22h
Dimanche 10h/22h
variations possibles selon événements
Musique au Nid !
cours individuels, sessions collectives, tous âges, tous instruments, chorale les jeudis à 18h30, infos au 06 11 40 25 27
Gite d’étape Le perchoir, ouvert toute l’année, chambre ou dortoir, location intégrale possible, infos au 06 19 34 35 19   .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée crêpes et jeux Le Fel a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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