Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père
Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père samedi 15 août 2026.
Le Champ-Saint-Père
Randonnée Qi Gong
Espace de loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
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Espace de loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 91 76 69
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English :
L’événement Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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