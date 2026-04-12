Le Champ-Saint-Père

Randonnée Qi Gong

Espace de loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

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Espace de loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 91 76 69

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English :

L’événement Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral