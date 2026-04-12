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Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père

Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père samedi 15 août 2026.

Adresse
Espace de loisirs de la Nantée
Ville
85540 Le Champ-Saint-Père
Département
Vendée
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif

Le Champ-Saint-Père

Randonnée Qi Gong

Espace de loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

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Espace de loisirs de la Nantée Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 91 76 69 

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English :

L’événement Randonnée Qi Gong Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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