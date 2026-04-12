Soirée Folklore International Le Champ-Saint-Père
Soirée Folklore International Le Champ-Saint-Père vendredi 7 août 2026.
Le Champ-Saint-Père
Soirée Folklore International
Salle polyvalente Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07
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Salle polyvalente Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire vendeefolk@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Folklore International Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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