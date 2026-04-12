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Soirée Folklore International Le Champ-Saint-Père

Soirée Folklore International Le Champ-Saint-Père vendredi 7 août 2026.

Adresse
Salle polyvalente
Ville
85540 Le Champ-Saint-Père
Département
Vendée
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Le Champ-Saint-Père

Soirée Folklore International

Salle polyvalente Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-08-07

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Salle polyvalente Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire   vendeefolk@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Folklore International Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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