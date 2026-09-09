Informations pratiques

Caen

Randonnée rivières et canaux

Place Maréchal Foch Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 17:00:00

fin : 2026-09-10 19:00:00

Date(s) :

2026-09-10

A Caen, l’eau est partout, discrète et pourtant essentielle. La ville est traversée par un réseau de rivières et de canaux qui façonnent son paysage et son histoire. Longtemps utilisées pour le commerce, les moulins et la défense, ces eaux offrent aujourd’hui des espaces de calme et de fraicheur.

A Caen, l’eau est partout, discrète et pourtant essentielle. La ville est traversée par un réseau de rivières et de canaux qui façonnent son paysage et son histoire. Longtemps utilisées pour le commerce, les moulins et la défense, ces eaux offrent aujourd’hui des espaces de calme et de fraicheur, reliant les quartiers entre eux.

Circuit de 5km sur le sentier nature Terre & Mer proposé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Départ Place Foch. Inscriptions au 02 79 64 20 57 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h. .

Place Maréchal Foch Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 79 64 20 57

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English : Randonnée rivières et canaux

In Caen, water is everywhere unobtrusive, yet essential. The city is criss-crossed by a network of rivers and canals that have shaped its landscape and history. Long used for trade, mills and defence, these waterways now offer spaces of tranquillity and coolness.

L’événement Randonnée rivières et canaux Caen a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Caen la Mer