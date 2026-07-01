Informations pratiques

Arreau

Randonnée Romane autour d’Arreau

ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Randonnées Romanes autour d’Arreau avec Thomas Girard, autour et accompagnateur de randonnées.

Matinées découvertes des églises Romanes

Randonnée de 7km et visites commentées

Vendredi 17 juillet et vendredi 14 août 2026

Renseignements et inscriptions 07 82 67 05 04

Tarifs Adultes 10€ Enfants 5€

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ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 82 67 05 04

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English :

Romanesque Hikes around Arreau with Thomas Girard, local guide and hiking leader.

Morning Tours of Romanesque Churches

7-km hike and guided tours

Friday, July 17, and Friday, August 14, 2026

Information and registration: 07 82 67 05 04

Prices: Adults 10? Children 5?

L’événement Randonnée Romane autour d’Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-07-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65