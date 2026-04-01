Loir en Vallée

Randonnée Sep au château

Loir en Vallée Sarthe

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée Sep au château

SEP au château une balade à vélo entre deux châteaux dans la Sarthe;

Enfourchez votre vélo pour une randonnée solidaire entre deux châteaux d’exception. Un événement convivial, sportif et engagé à ne pas manquer avec SEP en Sarthe! Une escapade à vélo unique entre le château de Poncé (Loir-en-Vallée) et le château de Courtanvaux (Bessé-sur-Braye). Une expérience conviviale, un final chaleureux entre spectacle et pot de l’amitié

Au-delà de la randonnée accessible entre deux sites emblématiques de la Sarthe, cette journée réserve aussi de beaux moments de convivialité aux participants, proches et bénévoles, avec

un spectacle humoristique pour prolonger le plaisir,

un pot de l’amitié à l’arrivée pour se retrouver et échanger dans une ambiance chaleureuse. .

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 13 63 81 sepensarthe@gmail.com

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English :

Sep hike to the castle

L’événement Randonnée Sep au château Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Loir