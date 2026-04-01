Randonnée Sep au château Loir en Vallée
Randonnée Sep au château Loir en Vallée samedi 30 mai 2026.
Loir en Vallée
Randonnée Sep au château
Loir en Vallée Sarthe
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée Sep au château
SEP au château une balade à vélo entre deux châteaux dans la Sarthe;
Enfourchez votre vélo pour une randonnée solidaire entre deux châteaux d’exception. Un événement convivial, sportif et engagé à ne pas manquer avec SEP en Sarthe! Une escapade à vélo unique entre le château de Poncé (Loir-en-Vallée) et le château de Courtanvaux (Bessé-sur-Braye). Une expérience conviviale, un final chaleureux entre spectacle et pot de l’amitié
Au-delà de la randonnée accessible entre deux sites emblématiques de la Sarthe, cette journée réserve aussi de beaux moments de convivialité aux participants, proches et bénévoles, avec
un spectacle humoristique pour prolonger le plaisir,
un pot de l’amitié à l’arrivée pour se retrouver et échanger dans une ambiance chaleureuse. .
Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 13 63 81 sepensarthe@gmail.com
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English :
Sep hike to the castle
L’événement Randonnée Sep au château Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Loir
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