RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, Château de Poncé, Loir en Vallée

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 5 – 7 juin Château de Poncé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous participons comme chaque année à ce merveilleux rendez-vous aux jardins pour tous les amoureux de parcs et jardins.

Château de Poncé 8 rue des Coteaux, 72340 Loir en Vallée, France Loir en Vallée 72340 Poncé-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire 0672806735 https://www.chateaudeponce.com/les-jardins Le château de Poncé, construit en 1542 par Jean de Chambray, conserve une large partie des structures de son jardin Renaissance, restauré dans les années 1920. Des éléments demeurent, comme une grande charmille remodelée au XVIIIe siècle. Elle est composée de deux salles de verdure avec bassins et d’un labyrinthe dominé par un platane. Devant, des carrés bordés de buis sont reconstitués et ponctués de topiaires. L’ensemble est dominé par deux terrasses en tuffeau, parsemées d’arbres fruitiers. En 1830, Amédée de Nonant construit la terrasse Caroline, constituée d’un mur de briques et de pierres percé par des arcades, surmontées elles-mêmes par un chemin de ronde conduisant à l’église. Dans les années 1930, l’architecte Joseph Flandrin conçoit un jardin à l’italienne à l’arrière du château. Parking sur place à 50m de l’entrée du jardin, une partie du jardin a des gravillons, pas de rampe, pas encore d’ascenseurs.

Nous participons comme chaque année à ce merveilleux rendez-vous aux jardins pour tous les amoureux de parcs et jardins.

©GUY DE MALHERBE