Cours de cuisine à Loir-en-Vallée, Restaurant au jardin des Saveurs, Loir en Vallée
Cours de cuisine à Loir-en-Vallée, Restaurant au jardin des Saveurs, Loir en Vallée jeudi 21 mai 2026.
Cours de cuisine à Loir-en-Vallée 21 mai – 18 juin Restaurant au jardin des Saveurs Sarthe
50,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T17:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00
Un cours de cuisine = un thème différent ! Cour de cuisine à Loir-en-Vallée. Après un cours avec le Chef Mikaël vous serez un cordon bleu à la maison. Vous repartez du cours avec un plat pour 4 personnes. Réservations obligatoires. Thèmes des cours à lire ci-dessous.
Restaurant au jardin des Saveurs 3 Rue du Val de Braye, 72310 Loir en Vallée Loir en Vallée 72310 Lavenay Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 44 45 55 »}]
Un cours de cuisine = un thème différent ! Cour de cuisine à Loir-en-Vallée. Après un cours avec le Chef Mikaël vous serez un cordon bleu à la maison. Vous repartez du cours avec un plat pour 4 person Gastronomie
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