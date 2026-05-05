Cours de cuisine à Loir-en-Vallée, Restaurant au jardin des Saveurs, Loir en Vallée

Cours de cuisine à Loir-en-Vallée 21 mai – 18 juin Restaurant au jardin des Saveurs Sarthe

50,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T17:30:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Un cours de cuisine = un thème différent ! Cour de cuisine à Loir-en-Vallée. Après un cours avec le Chef Mikaël vous serez un cordon bleu à la maison. Vous repartez du cours avec un plat pour 4 personnes. Réservations obligatoires. Thèmes des cours à lire ci-dessous.

Restaurant au jardin des Saveurs 3 Rue du Val de Braye, 72310 Loir en Vallée Loir en Vallée 72310 Lavenay Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 44 45 55 »}]

Un cours de cuisine = un thème différent ! Cour de cuisine à Loir-en-Vallée. Après un cours avec le Chef Mikaël vous serez un cordon bleu à la maison. Vous repartez du cours avec un plat pour 4 person Gastronomie