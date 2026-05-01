Nouziers

Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui

Nouziers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Randonnée 2 Roues RESERVATION

Samedi 18 Juillet

Départ 9h

Méchoui & Soirée dansante Sans réservation

Samedi 18 Juillet

19h30

06 98 56 76 96

–> Comité des fêtes Nouziers .

Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 56 76 96

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English : Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui

L’événement Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers a été mis à jour le 2026-05-01 par Portes de la Creuse en Marche