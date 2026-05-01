Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers
Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers samedi 18 juillet 2026.
Nouziers
Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui
Nouziers Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Randonnée 2 Roues RESERVATION
Samedi 18 Juillet
Départ 9h
Méchoui & Soirée dansante Sans réservation
Samedi 18 Juillet
19h30
06 98 56 76 96
–> Comité des fêtes Nouziers .
Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 56 76 96
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English : Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui
L’événement Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers a été mis à jour le 2026-05-01 par Portes de la Creuse en Marche
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