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Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers

Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers

Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers samedi 18 juillet 2026.

Ville : 23350 Nouziers

Département : Creuse

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Nouziers

Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui

Nouziers Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Randonnée 2 Roues RESERVATION
Samedi 18 Juillet
Départ 9h

Méchoui & Soirée dansante Sans réservation
Samedi 18 Juillet
19h30

06 98 56 76 96
–> Comité des fêtes Nouziers   .

Nouziers 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 56 76 96 

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English : Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui

L’événement Randonnée Solex et 2 roues + Méchoui Nouziers a été mis à jour le 2026-05-01 par Portes de la Creuse en Marche

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