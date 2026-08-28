Randonnée sur les sentiers des Combrailles en VTTAE Saint-Eloy-les-Mines Stade de Saint-Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines

Informations pratiques

Saint-Éloy-les-Mines

Randonnée sur les sentiers des Combrailles en VTTAE Saint-Eloy-les-Mines

Stade de Saint-Eloy-les-Mines Rue Jules Guesde Saint-Éloy-les-Mines Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Partez à l’aventure sur les sentiers des Combrailles en VTTAE et découvrez les paysages préservés du pays de Saint-Éloy.

.

Stade de Saint-Eloy-les-Mines Rue Jules Guesde Saint-Éloy-les-Mines 63700 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out on an adventure on the Combrailles trails on an e-MTB and discover the unspoiled landscapes of the Saint-Éloy region.

L’événement Randonnée sur les sentiers des Combrailles en VTTAE Saint-Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme