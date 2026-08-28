Randonnée sur les sentiers des Combrailles en VTTAE Saint-Eloy-les-Mines Stade de Saint-Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines
dimanche 11 octobre 2026 · Stade de Saint-Eloy-les-Mines · Saint-Éloy-les-Mines
Informations pratiques
Saint-Éloy-les-Mines
Randonnée sur les sentiers des Combrailles en VTTAE Saint-Eloy-les-Mines
Stade de Saint-Eloy-les-Mines Rue Jules Guesde Saint-Éloy-les-Mines Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:30:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Partez à l’aventure sur les sentiers des Combrailles en VTTAE et découvrez les paysages préservés du pays de Saint-Éloy.
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Stade de Saint-Eloy-les-Mines Rue Jules Guesde Saint-Éloy-les-Mines 63700 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out on an adventure on the Combrailles trails on an e-MTB and discover the unspoiled landscapes of the Saint-Éloy region.
L’événement Randonnée sur les sentiers des Combrailles en VTTAE Saint-Eloy-les-Mines Saint-Éloy-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme