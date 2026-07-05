Informations pratiques

Figeac

Randonnée Sur les traces de Champollion à Figeac

centre ville Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Randonnée en boucle le matin, au départ de Figeac permettant de découvrir les lieux liés à Jean-François Champollion et l'histoire de la ville

Randonnée en boucle le matin, au départ de Figeac permettant de découvrir les lieux liés à Jean-François Champollion et l'histoire de la ville. Le parcours met en valeur le patrimoine local, les points de vue et l'héritage de l'égyptologue à travers une balade commentée ou libre selon les modalités de l'organisateur.

Lieu de rendez-vous et les horaire de départ communiqués la veille par sms.

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centre ville Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 64 80 94 15 a.tindiliere@hotmail.fr

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English :

A morning loop hike starting in Figeac, offering the chance to explore sites associated with Jean-François Champollion and the town’s history

L’événement Randonnée Sur les traces de Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Figeac