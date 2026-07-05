Randonnée Sur les traces de Champollion à Figeac Figeac
dimanche 5 juillet 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Randonnée Sur les traces de Champollion à Figeac
centre ville Figeac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Randonnée en boucle le matin, au départ de Figeac permettant de découvrir les lieux liés à Jean-François Champollion et l'histoire de la ville
Randonnée en boucle le matin, au départ de Figeac permettant de découvrir les lieux liés à Jean-François Champollion et l'histoire de la ville. Le parcours met en valeur le patrimoine local, les points de vue et l'héritage de l'égyptologue à travers une balade commentée ou libre selon les modalités de l'organisateur.
Lieu de rendez-vous et les horaire de départ communiqués la veille par sms.
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centre ville Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 64 80 94 15 a.tindiliere@hotmail.fr
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English :
A morning loop hike starting in Figeac, offering the chance to explore sites associated with Jean-François Champollion and the town’s history
L’événement Randonnée Sur les traces de Champollion à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Figeac
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