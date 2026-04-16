Visite Jeu Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée Figeac
Visite Jeu Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée Figeac jeudi 9 juillet 2026.
Figeac
Visite Jeu Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée
place Champollion Figeac Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Un crime a été commis au Musée, le nez du prince Achour-Malik a été brisé
Un crime a été commis au Musée, le nez du prince Achour-Malik a été brisé. Il faut identifier la victime, rechercher l’arme du crime et tenter de retrouver la trace du coupable. Tout en poursuivant l’enquête, les enfants repèrent des œuvres et les dé- couvre de manière ludique.
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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr
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English :
A crime was committed at the Museum, the nose of Prince Achour-Malik was broken
L’événement Visite Jeu Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac
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