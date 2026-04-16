Figeac

Visite Jeu Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée

place Champollion Figeac Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Un crime a été commis au Musée, le nez du prince Achour-Malik a été brisé

Un crime a été commis au Musée, le nez du prince Achour-Malik a été brisé. Il faut identifier la victime, rechercher l’arme du crime et tenter de retrouver la trace du coupable. Tout en poursuivant l’enquête, les enfants repèrent des œuvres et les dé- couvre de manière ludique.

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place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 accueil1musee@ville-figeac.fr

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English :

A crime was committed at the Museum, the nose of Prince Achour-Malik was broken

L’événement Visite Jeu Le Prince au Nez Cassé, Enquête au Musée Figeac a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac