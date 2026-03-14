Bons baisers de l’Astromobile à Figeac Figeac
Bons baisers de l’Astromobile à Figeac Figeac mercredi 8 juillet 2026.
Figeac
Bons baisers de l’Astromobile à Figeac
pratges Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15
L’Astromobile sillonne les routes du Grand-Figeac pour vous offrir des moments de détente et de lecture en plein air et vous propose d’immortaliser ces instants en envoyant une carte postale à la personne de votre choix !
L’Astromobile sillonne les routes du Grand-Figeac pour vous offrir des moments de détente et de lecture en plein air et vous propose d’immortaliser ces instants en envoyant une carte postale à la personne de votre choix !
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pratges Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77 astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
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English :
The Astromobile travels the roads of the Grand-Figeac region to offer you moments of relaxation and outdoor reading, and invites you to capture these moments by sending a postcard to whoever you choose!
L’événement Bons baisers de l’Astromobile à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac
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