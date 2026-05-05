RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE Parking Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE

Parking HOSPICE DE FRANCE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre de l’animation Natura 2000 de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, l’AREMIP propose une randonnée à la découverte des zones humides de l’Hospice de France et de la tourbière de Campsaure.

Venez découvrir la faune et la flore de ces milieux si particuliers!

Prévoir un pique-nique, ainsi que des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. .

Parking HOSPICE DE FRANCE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie p.billaud@ccphg.fr

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English :

As part of the Natura 2000 program run by the Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, AREMIP is proposing a hike to discover the Hospice de France wetlands and the Campsaure peat bog.

L’événement RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE