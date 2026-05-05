RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE Parking Bagnères-de-Luchon
RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE Parking Bagnères-de-Luchon mercredi 22 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE
Parking HOSPICE DE FRANCE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre de l’animation Natura 2000 de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, l’AREMIP propose une randonnée à la découverte des zones humides de l’Hospice de France et de la tourbière de Campsaure.
Venez découvrir la faune et la flore de ces milieux si particuliers!
Prévoir un pique-nique, ainsi que des chaussures de marche et des vêtements adaptés aux conditions météorologiques. .
Parking HOSPICE DE FRANCE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie p.billaud@ccphg.fr
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English :
As part of the Natura 2000 program run by the Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, AREMIP is proposing a hike to discover the Hospice de France wetlands and the Campsaure peat bog.
L’événement RANDONNÉE TOURBIÈRES ET ZONES HUMIDES DE CAMPSAURE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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