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AGENDA · Vandenesse-en-Auxois

Randonnée- Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois

samedi 22 août 2026 · Vandenesse-en-Auxois

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
21320 Vandenesse-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif

Vandenesse-en-Auxois

Randonnée- Vandenesse en Auxois

Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Randonnée pour tous d’environ 10 km, organisée par l’Amicale des donneurs de sang, Pouilly en Auxois   .

Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 16 53 

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English : Randonnée- Vandenesse en Auxois

L’événement Randonnée- Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pouilly Bligny

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