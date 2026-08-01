AGENDA · Vandenesse-en-Auxois
Randonnée- Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois
samedi 22 août 2026 · Vandenesse-en-Auxois
Informations pratiques
Vandenesse-en-Auxois
Randonnée- Vandenesse en Auxois
Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22 21:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Randonnée pour tous d’environ 10 km, organisée par l’Amicale des donneurs de sang, Pouilly en Auxois .
Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 16 53
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English : Randonnée- Vandenesse en Auxois
L’événement Randonnée- Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pouilly Bligny
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