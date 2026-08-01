Informations pratiques

Vandenesse-en-Auxois

Randonnée- Vandenesse en Auxois

Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Randonnée pour tous d’environ 10 km, organisée par l’Amicale des donneurs de sang, Pouilly en Auxois .

Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 16 53

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English : Randonnée- Vandenesse en Auxois

L’événement Randonnée- Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pouilly Bligny