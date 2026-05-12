Randonnée Voyage aux falaises Ault
Randonnée Voyage aux falaises Ault lundi 17 août 2026.
Ault
Randonnée Voyage aux falaises
Grande Rue Ault Somme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:00:00
fin : 2026-08-17 12:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Falaises majestueuses, fossiles, oiseaux, anémones…
Offrez-vous un vouage dans le temps au contact des falaises vieilles de plus de 65 millions d’années.
Dépaysement garanti dans un site exceptionnel, entre Ault et Bois de Cise.
Rendez-vous à Ault, en front de mer, près de l’Ancien Casino.
Durée 3h30.
Adulte 35€ | Moins de 13 ans 25€
Falaises majestueuses, fossiles, oiseaux, anémones…
Offrez-vous un vouage dans le temps au contact des falaises vieilles de plus de 65 millions d’années.
Dépaysement garanti dans un site exceptionnel, entre Ault et Bois de Cise.
Rendez-vous à Ault, en front de mer, près de l’Ancien Casino.
Durée 3h30.
Adulte 35€ | Moins de 13 ans 25€ .
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 88 90 83 59 contact@sens-naturel.com
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English :
Majestic cliffs, fossils, birds, anemones…
Take a trip back in time on cliffs over 65 million years old.
A change of scenery guaranteed in an exceptional site between Ault and Bois de Cise.
Meet in Ault, on the seafront, near the Ancien Casino.
Duration: 3h30.
Adults: 35? under 13: 25?
L’événement Randonnée Voyage aux falaises Ault a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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