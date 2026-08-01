Randonnée vtt a la découverte du mont d’or Sports Nature Longevilles-Mont-d’Or

Informations pratiques

Longevilles-Mont-d’Or

Randonnée vtt a la découverte du mont d’or

Sports Nature 2 rue de la Poudrière Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:15:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Randonnée VTT avec initiation aux techniques de pilotage pour profiter pleinement des superbes reliefs du Jura.

Réservation obligatoire. .

Sports Nature 2 rue de la Poudrière Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 90 95 contact@sportsnature.fr

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English : Randonnée vtt a la découverte du mont d’or

L’événement Randonnée vtt a la découverte du mont d’or Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS