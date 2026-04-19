Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres Guerlesquin
Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres Guerlesquin dimanche 28 juin 2026.
Guerlesquin
Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres
Hippodrome Guerlesquin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Team Gwerliskin organise des sorties randonnées pour les vététistes et les marcheurs au départ de l’hippodrome de Guerlesquin
Distances des circuits pédestres 5 km (accessible aux poussettes Tour du Guic), 8 km, 13 km et 20 km. Tarif 6 €
Distances des circuits VTT 20 km, 33 km, 40 km et 50 km, casque obligatoire. Tarif 7 €
Départs libres à partir de 8h
Un repas festif est prévu à partir de 12h30 à la salle Plijadur.
Au menu
Kir
Rougail saucisse
Fromage
Dessert
Café
Tarif 13 € adultes 6,50 € enfants
Cartes repas en vente dans les commerces de Guerlesquin et auprès des adhérents de Team Gwerliskin.
Animation musicale par des sonneurs.
Renseignements randonnées pédestres 06 80 04 05 92
Renseignements randonnées VTT 06 58 04 57 92 .
Hippodrome Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 58 04 57 92
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English : Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres
L’événement Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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