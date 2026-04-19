Guerlesquin

Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres

Hippodrome Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Team Gwerliskin organise des sorties randonnées pour les vététistes et les marcheurs au départ de l’hippodrome de Guerlesquin

Distances des circuits pédestres 5 km (accessible aux poussettes Tour du Guic), 8 km, 13 km et 20 km. Tarif 6 €

Distances des circuits VTT 20 km, 33 km, 40 km et 50 km, casque obligatoire. Tarif 7 €

Départs libres à partir de 8h

Un repas festif est prévu à partir de 12h30 à la salle Plijadur.

Au menu

Kir

Rougail saucisse

Fromage

Dessert

Café

Tarif 13 € adultes 6,50 € enfants

Cartes repas en vente dans les commerces de Guerlesquin et auprès des adhérents de Team Gwerliskin.

Animation musicale par des sonneurs.

Renseignements randonnées pédestres 06 80 04 05 92

Renseignements randonnées VTT 06 58 04 57 92 .

Hippodrome Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne +33 6 58 04 57 92

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English : Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres

L’événement Randonnées du Petit Trégor, VTT et pédestres Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX