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Randonnées estivales de Melgven Melgven

Randonnées estivales de Melgven Melgven mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Départ, lavoir de Drogant

Ville : 29140 Melgven

Département : Finistère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Melgven

Randonnées estivales de Melgven

Départ, lavoir de Drogant Melgven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Envie de bouger ou simplement de prendre l’air ? En version dynamique ou détente, ces randonnées estivales vous invitent à explorer les richesses de la commune. En départ groupé, des circuits balisés d’environ 8 km vous attendent pour une balade en toute convivialité.

Prévoir équipement adapté à la météo.
Départ, lavoir de Drogant.   .

Départ, lavoir de Drogant Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 97 90 11 

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English :

L’événement Randonnées estivales de Melgven Melgven a été mis à jour le 2026-06-04 par OTC CCA

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