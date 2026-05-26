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Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Rue du Cap Plévenon

Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Rue du Cap Plévenon vendredi 28 août 2026.

Lieu : Rue du Cap

Adresse : Parking de la salle des fêtes

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Plévenon

Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes

Rue du Cap Parking de la salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Randonnée de 8 km en compagnie de l’association Les P’tits potes . Prévoir chaussures de marche. A partir de 10 ans   .

Rue du Cap Parking de la salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

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