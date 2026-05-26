Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Rue du Cap Plévenon
Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Rue du Cap Plévenon vendredi 28 août 2026.
Plévenon
Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes
Rue du Cap Parking de la salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Randonnée de 8 km en compagnie de l’association Les P’tits potes . Prévoir chaussures de marche. A partir de 10 ans .
Rue du Cap Parking de la salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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L’événement Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
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