Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Rue du Cap Plévenon

Plévenon

Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes

Rue du Cap Parking de la salle des fêtes Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Randonnée de 8 km en compagnie de l’association Les P’tits potes . Prévoir chaussures de marche. A partir de 10 ans .

Rue du Cap Parking de la salle des fêtes Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Randonnées pédestre 8 km Balade au clair de lune avec les P’tits potes Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps