Randonnées Y’a pas d’âge pour marcher Complexe sportif de la Malcombe Besançon
Randonnées Y’a pas d’âge pour marcher Complexe sportif de la Malcombe Besançon mercredi 29 avril 2026.
Randonnées Y’a pas d’âge pour marcher
Complexe sportif de la Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
En 2026, les marches intergénérationnelles Y a pas d’âge pour marcher sont de retour !
Au programme
Deux marches accompagnées, pour les grands et les petits
• Tout en douceur 3,2km, faible dénivelé
• Autour de la Roche d’Or 6,8km, faible dénivelé
• des animations sur la préservation de la nature et de l’eau, une sensibilisation à la pratique d’activités sportives, la rencontre avec les maisons de quartiers municipales et associatives,…..
• une buvette solidaire Une boisson, une collation achetée = un soutien aux actions de l’association SOUNVI
SOUNVI est une association portée par des étudiants en médecine. Leur objectif soutenir financièrement des orphelinats d’Asie en leur offrant du matériel médical, scolaire et alimentaire.
Participation libre et ouverte à tous inscription à partir de 13h15 sur le site du complexe sportif de la Malcombe .
Complexe sportif de la Malcombe Avenue François Mitterrand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 22 04 maison-des-seniors@besancon.fr
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English : Randonnées Y’a pas d’âge pour marcher
L’événement Randonnées Y’a pas d’âge pour marcher Besançon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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