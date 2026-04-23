Saint-Léonard-de-Noblat

Randonnez–vous en Haute-Vienne, (re)découvrez Saint-Léonard-de-Noblat et le Pays Monts et Barrages

Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La 23ᵉ édition de Randonnez vous en Haute-Vienne vous invite à prendre un grand bol d’air à Saint-Léonard-de-Noblat, au cœur du pays Monts et Barrages.

Ce territoire paisible et vallonné, entre forêts, rivières et villages typiques, révèle de nombreuses pépites.

Au centre-ville, près de la collégiale romane classée à l’UNESCO, le village d’animations vous attend après la randonnée avec une ambiance festive maquillage pour enfants, musique, jeux en bois, caricature, photobooth…

Flânez dans les ruelles de cette cité médiévale, marchez sur les pas de Raymond Poulidor

et savourez les spécialités locales comme le massepain.

Dès le 1er août, jour d’ouverture des inscriptions, vous n’aurez qu’à faire votre choix parmi les quatre circuits proposés de 4,5, 8,5, 17 ou encore 27 kilomètres. .

Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnez–vous en Haute-Vienne, (re)découvrez Saint-Léonard-de-Noblat et le Pays Monts et Barrages

L’événement Randonnez–vous en Haute-Vienne, (re)découvrez Saint-Léonard-de-Noblat et le Pays Monts et Barrages Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de Noblat