Saint-Malo

Rand’orientation

Porte de Dinan Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La Rand’Orientation est la rencontre entre la randonnée et la course d’orientation.

Le principe: à l’aide d’une carte et de votre esprit d’aventure, vous devez relier différents points indiqués sur la carte.

Sur le terrain, ces emplacements sont matérialisés par des balises qu’il vous faudra pointer grâce à un badge électronique.

Pour chaque évènement, plusieurs distances vous sont proposées… A vous de choisir! .

Porte de Dinan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 04 49 70 15

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English :

L’événement Rand’orientation Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel