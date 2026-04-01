Rand’orientation Saint-Malo
Rand’orientation Saint-Malo dimanche 19 avril 2026.
Saint-Malo
Rand’orientation
Porte de Dinan Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
La Rand’Orientation est la rencontre entre la randonnée et la course d’orientation.
Le principe: à l’aide d’une carte et de votre esprit d’aventure, vous devez relier différents points indiqués sur la carte.
Sur le terrain, ces emplacements sont matérialisés par des balises qu’il vous faudra pointer grâce à un badge électronique.
Pour chaque évènement, plusieurs distances vous sont proposées… A vous de choisir! .
Porte de Dinan Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 04 49 70 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rand’orientation Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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