Randos 61 A la découverte des belles demeures d’Echauffour RDV Place de la Mairie Échauffour

Randos 61 A la découverte des belles demeures d’Echauffour
RDV Place de la Mairie 7 Grande Rue Échauffour Orne
Découverte des belles demeures d’Echauffour les maisons historiques, les maisons de maître, les maisons de ferme, les anciens moulins et les haras.
La randonnée sera commentée par Laurent Dutertre, historien local.
Prévoir
> chaussures de marche et tenue adaptée
> pique-nique et bouteille d’eau .
RDV Place de la Mairie 7 Grande Rue Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
