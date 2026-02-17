Remontons le temps dans le cadre de Pierres en Lumières Échauffour

Remontons le temps dans le cadre de Pierres en Lumières

Eglise Saint-André Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Découvrons ou redécouvrons l’histoire des résistants d’Echauffour en immersion dans le village à la lumière des flambeaux. .

Eglise Saint-André Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com

English : Remontons le temps dans le cadre de Pierres en Lumières

