RANGÉE 12, APRÈS LES SOUVENIRS THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 26 novembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RANGÉE 12, APRÈS LES SOUVENIRS
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-28 21:20:00
Date(s) :
2026-11-26
Emma, jeune femme d’origine russe de la fin du 19e siècle, dont on a oublié son identité et jeté sa vie au fond d’une poubelle.
Alix Mouysset nous partage ses recherches documentaires sur la “vraie” vie de cette femme grâce à son rétroprojecteur où photos d’époque, artefacts et illustrations y sont animés. On suivra les aventures d’Emma, à la vie rocambolesque et faite de tribulations.
Animée d’un désir d’émancipation et fuyant les traditions de sa famille, elle se laissera guider par ses fantasmes et ses pulsions créatrices. Dans l’effervescence artistique de l’époque, elle se faufilera pour se mêler aux débuts de l’animation de l’image et de sa colorisation. 10 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
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English :
Emma, a young woman of Russian descent from the late 19th century, whose identity has been forgotten and whose life has been thrown into a trash can.
L’événement RANGÉE 12, APRÈS LES SOUVENIRS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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