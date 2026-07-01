Ranger ses documents et photos de l’été, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
lundi 14 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
Ranger ses documents et photos de l’été Lundi 14 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T17:00:00+02:00
Présentation
Pas toujours évident de retrouver où vous avez enregistré vos photos et documents sur votre ordinateur ? Cet atelier vous permettra de comprendre comment faire.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. photos ordinateur
Photo by Mylene Tremoyet on Unsplash
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