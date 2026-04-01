Ranonnée pédestre guidée Devant la Mairie Vimartin-sur-Orthe
Ranonnée pédestre guidée Devant la Mairie Vimartin-sur-Orthe dimanche 26 avril 2026.
Vimartin-sur-Orthe
Ranonnée pédestre guidée
Devant la Mairie 4 Rue des Tilleuls Vimartin-sur-Orthe Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée pédestre gratuite et guidée au départ de Vimarcé en Mayenne, proposée par l’association Animations et randonnées touristiques du Pays de Bais.
Profitez d’une randonnée pédestre d’environ 10 km, accessible à tous, au cœur du bocage mayennais. Ce parcours nature emprunte des chemins creux typiques et vous plonge dans un environnement calme et préservé.
En chemin, découvrez le petit patrimoine local, comme la Croix Lamart, et traversez la forêt où vous pourrez, avec un peu de chance, observer des oiseaux et d’autres animaux.
À l’arrivée, un pot de l’amitié est offert pour partager un moment convivial.
Randonnée gratuite, sans réservation, organisée par l’association Animations et randonnées touristiques du Pays de Bais. .
Devant la Mairie 4 Rue des Tilleuls Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 95 05 85 info@coevrons-tourisme.com
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English :
Free, guided hike from Vimarcé in Mayenne, organized by the Pays de Bais tourist association.
L’événement Ranonnée pédestre guidée Vimartin-sur-Orthe a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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