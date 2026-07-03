Rapsodie Espagnole | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Rapsodie Espagnole | Saison ONPL 17 – 19 juin 2027 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-17T20:00:00+02:00 – 2027-06-17T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-19T18:00:00+02:00 – 2027-06-19T19:30:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Rapsodie Espagnole: dirigé par Sascha Goetzel

Avec sa grandiose partie pour violon et son introduction orchestrale à couper le souffle, le Concerto pour violon de Brahms est un pilier du répertoire !

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/rapsodie-espagnole/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL