Raspy Junker, rock à Saint-Michel, Espace Saint Michel, Paris
Raspy Junker, rock à Saint-Michel, Espace Saint Michel, Paris dimanche 21 juin 2026.
Raspy Junker, rock à Saint-Michel Dimanche 21 juin, 20h00 Espace Saint Michel Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Raspy Junker propose un live rock énergique, entre riffs puissants, groove, guitares saturées et ambiance de rue festive.
Habitué du quartier Saint-Michel, le groupe revient avec un set intense et direct, pensé pour faire bouger le public et partager un moment vivant et chaleureux.
Une soirée en plein air pour les amateurs de rock, de métal et d’énergie live.
Aperçu des éditions précédentes : Chaîne Youtube de Raspy Junker
Lieu prévu : place Saint-Michel, devant la fontaine, sous réserve d’autorisation. En raison de travaux sur l’emplacement habituel, le lieu pourra changer à la dernière minute. Suivez les réseaux de Raspy Junker pour les infos à jour.
Espace Saint Michel 7 Pl. Saint-Michel, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « http://www.raspyjunker.com https://www.instagram.com/raspyjunker/ », « html »: «
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Raspy Junker propose un live rock énergique, entre riffs puissants, groove, guitares saturées et ambiance de rue festive.
©Thomas Noorman
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