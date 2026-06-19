Rassemblement auto rétro Tourny Périgueux

Périgueux

Rassemblement auto rétro

Tourny Allée de Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19

Rencontre et échanges autour de véhicules anciens et de collections .

Tourny Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 23 47 45

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English : Rassemblement auto rétro

L’événement Rassemblement auto rétro Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux