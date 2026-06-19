Rassemblement auto rétro Tourny Périgueux
Rassemblement auto rétro Tourny Périgueux dimanche 21 juin 2026.
Périgueux
Rassemblement auto rétro
Tourny Allée de Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-19
Rencontre et échanges autour de véhicules anciens et de collections .
Tourny Allée de Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 23 47 45
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English : Rassemblement auto rétro
L’événement Rassemblement auto rétro Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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