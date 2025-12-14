Rassemblement de motor-homes européens et américains

Zone de Keranna Coté MacDonald Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Pour le dixième anniversaire du club, le rassemblement se déroulera à Moréac en Bretagne, là où tout a débuté.

Les camions. Trucks américains, camions d’expédition ou de marchandises avec ou sans extensions, véhicules de loisirs ou sur base de bus, le visiteur pourra découvrir un ensemble prestigieux de véhicules. Le tonnage moyen de ces motor-homes est compris entre 7 t et 26 t pour un porteur double essieu.

Les animations. Pour accompagner le truck show, des voitures américaines et d’exception seront exposées. Des balades en moto sont également prévues. Sur place, de nombreux stands de commerces éphémères et mobiles seront dressés. Le club n’a pas eu d’accord pour tirer un feu d’artifice.

La restauration. Des food trucks viendront pour assurer la restauration sur place.

Visite possible des Motorhomes anciens et récents.

Exposants divers. Véhicules de collection ou de prestige. .

Zone de Keranna Coté MacDonald Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 83 28 63 20

English :

L’événement Rassemblement de motor-homes européens et américains Moréac a été mis à jour le 2025-12-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE