Saison Culturelle CMC Je suis Collectif Evolves Moréac

Saison Culturelle CMC Je suis Collectif Evolves

Espace An Ty Roz Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Danse hip hop et contemporaine.

Dans l’obscurité feutrée de la salle, la scène s’éclaire, révélant un tableau vivant de corps en mouvement. Chaque note et chaque parole résonne dans les gestes fluides des artistes ; les chansons prennent vie, incarnées par la grâce et l’énergie des danseurs ; les histoires personnelles s’entrelacent, touchantes et sincères, rendant chaque mouvement d’autant plus poignant.

Cette pièce chorégraphique est une véritable invitation à célébrer la différence, une immersion sensorielle et émotionnelle, où la danse devient le langage universel de la résistance, de la tolérance et de la multiculturalité de la France.

A 20h30. Durée 45 min / Tout public / Tarif 9€/7€/6€, billets site Centre Morbihan Culture et office de tourisme. .

