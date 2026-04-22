Concours de pêche à la truite, de 12 ans Moréac
Concours de pêche à la truite, de 12 ans Moréac samedi 16 mai 2026.
Moréac
Concours de pêche à la truite, de 12 ans
Etang communal Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
De 9h à 16h, carte de pêche obligatoire (possible sur place 8 €), coupes, trophées et lots. Tombola pour les pêcheurs. Remise des lots 16h30. .
Etang communal Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 6 74 59 05 12
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English :
L’événement Concours de pêche à la truite, de 12 ans Moréac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE